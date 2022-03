Concert du conservatoire du 13e : musique et street art Médiathèque Jean-Pierre Melville Paris Catégories d’évènement: île de France

Concert du conservatoire du 13e : musique et street art Médiathèque Jean-Pierre Melville, 14 mai 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 14 mai 2022

de 16h00 à 17h00

gratuit

Les élèves du conservatoire Maurice Ravel sont de retour dans nos murs pour un nouveau concert haut en couleur ! Les étudiants de la classe de composition se sont vus assigner un projet : rédiger une pièce sur l’une des fresques de street art ornant les murs du 13e arrondissement. Les musiciens amateurs donneront vie à ces morceaux en les interprétant devant vous. L’INSCRIPTION PRÉALABLE À CE CONCERT EST STRICTEMENT OBLIGATOIRE (VOIR MODALITÉS DE RÉSERVATION CI-CONTRE).OUVERTURE DES INSCRIPTIONS LE 19 AVRIL Médiathèque Jean-Pierre Melville 79 rue Nationale Paris 75013

