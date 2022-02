CONCERT DU CONSERVATOIRE : D’INSPIRATION FRANCAISE… Bart Bart Catégories d’évènement: Bart

Le quatuor avec piano et ses métamorphoses… Si Fernand de la Tombelle dans son Quatuor pour piano (1893) reste dans l'esprit de ses prédécesseurs romantiques, le britannique Frank Bridge dans sa Phantasy Quartet (1910) et l'espagnol Joaquin Turina avec sa Scène andalouse (1912) semblent, chacun à leur manière, intégrer une nouvelle dimension à leurs partitions : celle de l'évocation poétique… AU PROGRAMME : Fernand de la TOMBELLE, Frank BRIDGE, Joaquin TURINA EN PRÉLUDE… Mercredi 9 février à 19h30 Les élèves du Conservatoire rendent hommage à ce grand compositeur romantique. Avec le soutien de la commune de Bart – Entrée libre – Accueil dans le respect des conditions sanitaires en vigueur

