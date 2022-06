Concert du Conservatoire de Musique Yvetot Normandie Croix-Mare Croix-Mare Catégories d’évènement: Croix-Mare

Seine-Maritime

Concert du Conservatoire de Musique Yvetot Normandie Croix-Mare, 29 juin 2022, Croix-Mare. Concert du Conservatoire de Musique Yvetot Normandie

Croix-Mare Seine-Maritime

2022-06-29 20:00:00 20:00:00 – 2022-06-29 Croix-Mare

Seine-Maritime Croix-Mare Le Conservatoire de Musique Yvetot Normandie vous propose un concert avec un ensemble de clarinettes, une chorale d’adultes du conservatoire et une chorale « les amis de chœur » de Forges-les-Eaux. Le Conservatoire de Musique Yvetot Normandie vous propose un concert avec un ensemble de clarinettes, une chorale d’adultes du conservatoire et une chorale « les amis de chœur » de Forges-les-Eaux. +33 2 35 92 36 72 Le Conservatoire de Musique Yvetot Normandie vous propose un concert avec un ensemble de clarinettes, une chorale d’adultes du conservatoire et une chorale « les amis de chœur » de Forges-les-Eaux. Croix-Mare

dernière mise à jour : 2022-06-23 par

Détails Catégories d’évènement: Croix-Mare, Seine-Maritime Autres Lieu Croix-Mare Adresse Croix-Mare Seine-Maritime Ville Croix-Mare lieuville Croix-Mare Departement Seine-Maritime

Concert du Conservatoire de Musique Yvetot Normandie Croix-Mare 2022-06-29 was last modified: by Concert du Conservatoire de Musique Yvetot Normandie Croix-Mare Croix-Mare 29 juin 2022 Croix-Mare, Seine-Maritime

Croix-Mare Seine-Maritime