Maison de la nature et de l'arbre, le samedi 12 juin à 16:30

Chaque année, le conservatoire de Meudon forme plus de 750 élèves à la danse, au théâtre et à la musique. Le cursus musical se structure autour de cours individuels (instrumentaux ou vocaux), de cours théoriques et de cours collectifs dont la musique de chambre fait partie sous la direction de Florence Bellon. Les élèves que vous allez entendre sont issus des 80 élèves de troisième cycle regroupant de futurs amateurs éclairés et ceux se destinant à une carrière professionnelle.

Gratuit sur inscription obligatoire

Venez assister au concert des élèves du conservatoire de Meudon.

2021-06-12T16:30:00 2021-06-12T17:30:00

