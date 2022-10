CONCERT DU CONSERVATOIRE : ART VOCAL : UNE VEILLEE DANS LE PERIGORD Montbéliard Montbéliard Catégories d’évènement: Doubs

Montbéliard

CONCERT DU CONSERVATOIRE : ART VOCAL : UNE VEILLEE DANS LE PERIGORD Montbéliard, 15 décembre 2022, Montbéliard. CONCERT DU CONSERVATOIRE : ART VOCAL : UNE VEILLEE DANS LE PERIGORD

3 rue de Grand Charmont Eglise Mennonite de la Prairie Montbéliard Doubs Eglise Mennonite de la Prairie 3 rue de Grand Charmont

2022-12-15 – 2022-12-15

Eglise Mennonite de la Prairie 3 rue de Grand Charmont

Montbéliard

Doubs Montbéliard Après les paysages de Savoie et les gourmandises de Franche-Comté, c’est la terre du Périgord qui se trouve mise à l’honneur par les élèves des classes Art du Spectacle du collège Lou Blazer et du Conservatoire. Ils nous mèneront,

le temps d’une veillée, à travers les nombreuses facettes et richesses de ce territoire du sud-ouest.

DIRECTION : Vincent Nommay Dans le cadre des Lumières de Noël +33 3 81 94 77 80 http://conservatoire.agglo-montbeliard.fr/ Eglise Mennonite de la Prairie 3 rue de Grand Charmont Montbéliard

dernière mise à jour : 2022-10-06 par

Détails Catégories d’évènement: Doubs, Montbéliard Autres Lieu Montbéliard Adresse Montbéliard Doubs Eglise Mennonite de la Prairie 3 rue de Grand Charmont Ville Montbéliard lieuville Eglise Mennonite de la Prairie 3 rue de Grand Charmont Montbéliard Departement Doubs

Montbéliard Montbéliard Doubs https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montbeliard/

CONCERT DU CONSERVATOIRE : ART VOCAL : UNE VEILLEE DANS LE PERIGORD Montbéliard 2022-12-15 was last modified: by CONCERT DU CONSERVATOIRE : ART VOCAL : UNE VEILLEE DANS LE PERIGORD Montbéliard Montbéliard 15 décembre 2022 3 rue de Grand Charmont Eglise Mennonite de la Prairie Montbéliard Doubs Doubs Montbéliard

Montbéliard Doubs