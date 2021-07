Avon Parc de Bel Ebat Avon, Seine-et-Marne Concert du Conservatoire américain Parc de Bel Ebat Avon Catégories d’évènement: Avon

Seine-et-Marne

Dimanche 18 juillet à 16h, les étudiants de l’école de musique bellifontaine, prendront possession du parc de Bel-Ebat pour vous offrir un moment musical en plein air. Pour cette édition qui marque également le centenaire du Conservatoire, vous pourrez venir admirer le talent de Thomas Briant, Théotime Gillot, Eliott Leridon, Elaine Ng et du Trio Zarathoustra. Ils reprendront Trio, une œuvre de Maurice Ravel et Quatuor en Si bémol majeur, une composition du pianiste français Charles Camille Saint-Saëns.

Entrée libre dans la limite de la jauge autorisée.

Comme chaque été depuis plusieurs décennies, les Écoles d'Art Américaines de Fontainebleau donnent un concert dans le kiosque du parc de Bel Ébat. Parc de Bel Ebat 2 avenue de Nemours 77210 Avon

2021-07-18T16:00:00 2021-07-18T17:30:00

