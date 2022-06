Concert du Condor

Concert du Condor, 25 juin 2022, . Concert du Condor



2022-06-25 21:00:00 21:00:00 – 2022-06-25 23:00:00 23:00:00 15 20 Ne manquez pas la représentation de la troupe Le Condor. Dirigée par Jean-François Gerold, elle offre une relecture du répertoire provençal mais aussi d’airs traditionnels d’autres régions. Une approche festive et grand public de cette musique, et une très belle soirée en perspective ! Concert exceptionnel du Condor ! +33 4 90 78 02 15 Ne manquez pas la représentation de la troupe Le Condor. Dirigée par Jean-François Gerold, elle offre une relecture du répertoire provençal mais aussi d’airs traditionnels d’autres régions. Une approche festive et grand public de cette musique, et une très belle soirée en perspective ! dernière mise à jour : 2022-06-22 par

Détails Other Lieu Adresse lieuville