CONCERT DU CONCERVATOIRE : INSTANT BAROQUE Montbéliard Montbéliard Catégories d’évènement: Doubs

Montbéliard

CONCERT DU CONCERVATOIRE : INSTANT BAROQUE Montbéliard, 5 février 2023, Montbéliard. CONCERT DU CONCERVATOIRE : INSTANT BAROQUE

8 Place Saint-Martin Musée de l’hôtel Beurnier-Rossel Montbéliard Doubs Musée de l’hôtel Beurnier-Rossel 8 Place Saint-Martin

2023-02-05 11:00:00 – 2023-02-05

Musée de l’hôtel Beurnier-Rossel 8 Place Saint-Martin

Montbéliard

Doubs MUSIQUE ANCIENNE – L’INSTANT BAROQUE

Thème de la visite : Étoffes dans les portraits Concert de musique de chambre consistant en une exploration de l’histoire

de la sonate en trio.

La musique baroque, comme les étoffes, se développe autour de lignes de

force, de trames régulières, mais bientôt l’ordonnancement, la symétrie de

la construction et du « décor » s’efface, sous le foisonnement des motifs et

des reflets, le tissu musical se froisse et se défroisse…

Oeuvres de G. Gabrielli, G.F. Telemann, W.F. Bach

EN PRÉLUDE à 10 h les Musées vous accueilleront pour une flânerie dans les

collections En collaboration avec les Musées de Montbéliard

Réservation indispensable au 03 81 99 22 57 ou musees@montbeliard.com musees@montbeliard.com +33 3 81 99 22 57 Musée de l’hôtel Beurnier-Rossel 8 Place Saint-Martin Montbéliard

dernière mise à jour : 2022-10-06 par

Détails Catégories d’évènement: Doubs, Montbéliard Autres Lieu Montbéliard Adresse Montbéliard Doubs Musée de l'hôtel Beurnier-Rossel 8 Place Saint-Martin Ville Montbéliard lieuville Musée de l'hôtel Beurnier-Rossel 8 Place Saint-Martin Montbéliard Departement Doubs

Montbéliard Montbéliard Doubs https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montbeliard/

CONCERT DU CONCERVATOIRE : INSTANT BAROQUE Montbéliard 2023-02-05 was last modified: by CONCERT DU CONCERVATOIRE : INSTANT BAROQUE Montbéliard Montbéliard 5 février 2023 8 Place Saint-Martin Musée de l'hôtel Beurnier-Rossel Montbéliard Doubs Doubs Montbéliard

Montbéliard Doubs