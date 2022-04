Concert du Collegium Telemann Espace Simone Veil Limoges Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Limoges

Concert du Collegium Telemann Espace Simone Veil, 7 mai 2022, Limoges. Concert du Collegium Telemann

Espace Simone Veil, le samedi 7 mai à 20:00

Né en 2011, le Collegium Telemann est constitué́ de musiciens professeurs ou diplômés du conservatoire de Limoges. Il se produit régulièrement en Limousin et dans les régions voisines . Les musiciens : Geneviève Bouillet, soprano ; Audrey Pépin-Boutin, soprano ; Catherine Ducher, violoncelle ; Odile Tapie, clavecin ; Matthieu Parneix, violon baroque ; Nicolas Momper, traverso. Au programme de l’année 2022, des œuvres de Couperin, Haendel, Leclair, Monteverdi, Pergolese, Telemann, Vivaldi Samedi 7 mai à 20 h, Espace Simone Veil, rue de la Providence Prix des places : 10 €. Tarif réduit pour les étudiants et les chômeurs : 5 €. Gratuit pour les scolaires. Renseignements : 05 55 32 84 65 Le Collegium Telemann donnera le samedi 7 mai, un concert baroque au profit de l’association Na Semsé 87. Espace Simone Veil 2 rue de la providence 87000 Limoges Limoges Clos Moreau Haute-Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-07T20:00:00 2022-05-07T22:30:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Vienne, Limoges Autres Lieu Espace Simone Veil Adresse 2 rue de la providence 87000 Limoges Ville Limoges lieuville Espace Simone Veil Limoges Departement Haute-Vienne

Espace Simone Veil Limoges Haute-Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/limoges/

Concert du Collegium Telemann Espace Simone Veil 2022-05-07 was last modified: by Concert du Collegium Telemann Espace Simone Veil Espace Simone Veil 7 mai 2022 Espace Simone Veil Limoges Limoges

Limoges Haute-Vienne