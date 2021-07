Concert du collectif Manyways au temple Luneray, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Luneray.

Luneray Seine-Maritime

Manyways est un collectif qui mène des projets musicaux et pluridisciplinaires, afin d’aller au-delà du concert , d’explorer d’autres voies, de prendre quelques chemins de traverse… Musical, pluridisciplinaire, mais aussi multiforme dans sa composition, au gré des envies, des besoins artistiques et des projets, Manyways rassemble un noyau de musiciens (Charles-Etienne Marchand, Diane Chmela et Emily Robinson) qui ont en commun une pratique dite historique de leurs instruments, dans un esprit d’ouverture sur d’autres disciplines.

eglise-reformee-luneray@orange.fr +33 6 30 49 44 29

