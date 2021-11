CONCERT DU COEUR Épinal, 16 décembre 2021, Épinal.

CONCERT DU COEUR Auditorium de la Louvière 11 rue de la louviere Épinal

2021-12-16 10:00:00 – 2021-12-16 Auditorium de la Louvière 11 rue de la louviere

Épinal Vosges

Comme chaque année, les artistes se mobilisent pour les Restos du Cœur. Le public jeune pourra profiter du dernier spectacle de Jean-Michel Rey . Chorale, rock et pop seront proposés le vendredi soir avec buvette et petite restauration.

Plasticiens et artistes offriront leurs œuvres sous le chapiteau cristal puis à la MJC au profit des Restos.

Durant toutes ses manifestations, une collecte alimentaire sera proposée.

_jeudi 16 décembre 10h et 14h15 Concert de Jean-Michel REY à la Louvière à destination des scolaires

_vendredi 17 décembre 20h15 Concert des chorales de la MJC Savouret et Notre Dame/Saint Joseph Epinal, Bobby and Guys et Pierre de Bravo Charlie. Buvette sur place

+33 3 29 82 12 59 http://mjcepinal.com/

JPEG

Auditorium de la Louvière 11 rue de la louviere Épinal

dernière mise à jour : 2021-11-17 par