Concert "Du classique au groove" – Festival Ad Lib Carantec
5 juin 2022
Ho'Penn Bar, 34 Rue Pasteur, Carantec, Finistère

Venez voyager du classique au groove sans escale !!! Démonstration pédagogique & miraculeuse que la musique n'est qu'une, par Frédéric Lagarde, piano, suivi par Ad Lib Septet (formation funk/groove) avec : David Muppet : chant Ferjeux Beauny : Saxophone ténor Philippe Champion : Trompette Laurent Delaigue : Claviers Clément Aubry : Guitare/Choeurs Gaëlle Le Breton : Basse/Choeurs Olivier Pellan : Batterie/Choeurs Restauration possible pendant le concert, entrée libre

