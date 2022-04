Concert du cinquantenaire de l’Ensemble Vocal de Bourgogne Tournus, 1 mai 2022, Tournus.

10 EUR Concert de l’Ensemble Vocal de Bourgogne à l’occasion de leur cinquantenaire ! Dans la somptueuse abbaye Saint-Philibert.

Au programme:

1ère partie : Forêts paisibles – extrait des Indes Galantes – de Jean-Philippe Rameau / Te Deum de Marc-Antoine Charpentier / Contredanse et chœur final de la Naissance d’Osiris de Jean-Philippe Rameau

2ème partie : Florilège d’Œuvres Sacrées / Mariam matrem du Livre Vermeil de Montserrat / Kyrie de la Petite Messe Solennelle de Rossini / Comfort ye et Every valley du Messie de Haendel / Gloria RV 589 de Vivaldi (Chœurs n° 1, 2, 4 et 5) / Credo de la Messe en ut K 427 de Mozart / Et incarnatus est de la Messe en ut K 427 de Mozart / Confutatis, Lacrimosa et Amen du Requiem de Mozart / Sanctus, Benedictus et Hosanna de la Messe en sol D 167 de Schubert / Agnus Dei de la Petite Messe Solennelle de Rossini / Libera me du Requiem de Fauré / Alleluia du Messie de Haendel

