Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire 0 0 EUR L’ensemble vocal de Bourgogne fête ses cinquante ans par un grand concert le 29 avril 2022 à 20h30 à la cathédrale Saint-Vincent de Chalon sur Saône.

Sous la direction du jeune chef Jean-Charles Dunand, avec un orchestre et des solistes professionnels l’E.V.B. donnera en 1ère partie le Te Deum de Marc- Antoine Charpentier, puis un florilège des plus belles musiques d’œuvres sacrées (Vivaldi,Mozart,Haendel,Schubert, Rossini, Fauré). noel.duvert@sfr.fr +33 3 85 48 28 69 L’ensemble vocal de Bourgogne fête ses cinquante ans par un grand concert le 29 avril 2022 à 20h30 à la cathédrale Saint-Vincent de Chalon sur Saône.

