Bayonne Pyrénées-Atlantiques Venez écouter en l’église Sainte-Croix de Bayonne les plus beaux chants basques grâce au choeur mixte XARAMELA, accompagné pour l’occasion du choeur de jeunes d’Urrugne TXIMI-TXAMA!

Ce concert est donné le samedi 2 avril 2022 à 20h30. Ce sera également l’occasion de préparer un échange en voyageant en Argentine.

