Concert du Choeur Voyageur Église Saint-Martin de Blanquefort Blanquefort Catégories d’évènement: Blanquefort

Gironde

Concert du Choeur Voyageur Église Saint-Martin de Blanquefort, 15 mai 2022, Blanquefort. Concert du Choeur Voyageur

Église Saint-Martin de Blanquefort, le dimanche 15 mai à 16:00

Dimanche 15 mai à 16h, le Choeur Voyageur donnera un concert à l’église Saint-Martin de Blanquefort. Venez profiter d’un spectacle de qualité, au répertoire varié ! Le Choeur revient de Roumanie où il a appris des nouveaux chants dépaysants qui sauront vous faire voyageur à coup sûr. L’entrée est libre, comme toujours :) Direction : Alexis Duffaure

Entrée libre

Concert du Choeur Voyageur, dimanche 15 mai à 16h à l’église Saint-Martin de Blanquefort Église Saint-Martin de Blanquefort Pl. de l’Église, 33290 Blanquefort Blanquefort Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-15T16:00:00 2022-05-15T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Blanquefort, Gironde Autres Lieu Église Saint-Martin de Blanquefort Adresse Pl. de l'Église, 33290 Blanquefort Ville Blanquefort lieuville Église Saint-Martin de Blanquefort Blanquefort Departement Gironde

Église Saint-Martin de Blanquefort Blanquefort Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/blanquefort/

Concert du Choeur Voyageur Église Saint-Martin de Blanquefort 2022-05-15 was last modified: by Concert du Choeur Voyageur Église Saint-Martin de Blanquefort Église Saint-Martin de Blanquefort 15 mai 2022 Blanquefort Église Saint-Martin de Blanquefort Blanquefort

Blanquefort Gironde