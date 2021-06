Milly-la-Forêt Maison Jean Cocteau Essonne, Milly-la-Forêt Concert du Choeur Vittoria Maison Jean Cocteau Milly-la-Forêt Catégories d’évènement: Essonne

Créé en 1987 à l’initiative du conseil régional d’Île-de-France, le Chœur Vittoria, dirigé par Michel Piquemal et composé d’une soixantaine de chanteurs, est considéré comme l’un des meilleurs chœurs amateurs français. À l’occasion de Jardins ouverts, ils pourraient proposer de plus petites formes d’une vingtaine de choristes. Leur répertoire de prédilection est celui des compositeurs français des XIXe et XXe siècles (Gounod, Fauré, Saint-Saëns…).

Prix d’entrée normal / Port du masque obligatoire

Maison Jean Cocteau 15 rue du Lau 91490 Milly-la-Forêt

2021-07-03T15:00:00 2021-07-03T15:40:00;2021-07-03T16:30:00 2021-07-03T17:10:00

