Concert du Choeur Prélude du CLEP Remy, dimanche 7 avril 2024.

Concert du Choeur Prélude du CLEP Remy Oise

Le choeur Prélude du CLEP , dirigé par Yann MOLENAT, donnera un concert dans l’église de Rémy le dimanche 7 avril à 17h30.

Au programme des oeuvres de Gounod et Fauré. Le concert sera accompagné au piano par Muriel Perez. Les solistes seront Valentine Martinez et Hermione Bernard soprano, et Charles Fraysse baryton 00 0 .

Début : 2024-04-07 17:30:00

fin : 2024-04-07 18:45:00

Remy 60190 Oise Hauts-de-France clairedarras@gmail.com

