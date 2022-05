Concert du Chœur Orléans Val de Loire Eglise Saint Pierre du Martroi Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Orléans

Concert du Chœur Orléans Val de Loire Eglise Saint Pierre du Martroi, 7 mai 2022, Orléans. Concert du Chœur Orléans Val de Loire

Eglise Saint Pierre du Martroi, le samedi 7 mai à 19:30

**19 h 30** Église Saint-Pierre du Martroi Chorale invitée : Cantata de Cracovie. Dans le cadre du 30e anniversaire de jumelage Orléans-Cracovie, la Cantata de Cracovie a été conviée pour ce concert. Sous la direction d’Éric Raffard, accompagné à l’accordéon-bandonéon par Thierry Bretonnet, le Choeur Orléans Val de Loire interprétera des musiques latino-américaines du XVIe siècle à nos jours. Sous la direction de Marta Stós, la Cantata de Cracovie proposera un répertoire d’oeuvres sur le thème « Entre Sacré et Profane ». Durée : 1 h 30

Concert gratuit, dans la limite des places disponibles.

Dans le cadre des Fêtes de Jeanne d’Arc Eglise Saint Pierre du Martroi Place du Martroi 45000 Orléans Orléans Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-07T19:30:00 2022-05-07T21:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu Eglise Saint Pierre du Martroi Adresse Place du Martroi 45000 Orléans Ville Orléans lieuville Eglise Saint Pierre du Martroi Orléans Departement Loiret

Eglise Saint Pierre du Martroi Orléans Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orleans/

Concert du Chœur Orléans Val de Loire Eglise Saint Pierre du Martroi 2022-05-07 was last modified: by Concert du Chœur Orléans Val de Loire Eglise Saint Pierre du Martroi Eglise Saint Pierre du Martroi 7 mai 2022 Église Saint-Pierre du Martroi Orléans orléans

Orléans Loiret