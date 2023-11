Concert du choeur national d’UKraine DUMKA Eglise de la Madeleine Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Concert du choeur national d’UKraine DUMKA Eglise de la Madeleine Paris, 28 novembre 2023, Paris. Le mardi 28 novembre 2023

de 20h00 à 22h30

.Tout public. payant

Venez écouter le Choeur National d’Ukraine – Les plus belles mélodies d’Ukraine en Europe. DUMKA, le célèbre Chœur national d’Ukraine, offre une expérience musicale inoubliable pour Noël. Plongez dans les plus belles mélodies de l’Ukraine a cappella en découvrant des chefs-d’œuvre de grands compositeurs ukrainiens du XXe siècle à nos jours. Une expérience à ne pas manquer pour les amateurs de musique. N’attentez plus, réservez votre billet :https://www.lesmusicalesdukraine.com/ Eglise de la Madeleine Place de la Madeleine 75008 Paris Contact : https://www.lesmusicalesdukraine.com/ https://www.lesmusicalesdukraine.com/billetterie-les-musicales-dukraine/

