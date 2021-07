Boulleret Boulleret Boulleret, Cher Concert du choeur Mikrokosmos « L’Origine du monde » Boulleret Boulleret Catégories d’évènement: Boulleret

Le chœur Mikrokosmos, composé de 40 chanteurs, propose une palette sonore a capella exceptionnelle, nourrie d'aventures artistiques peu communes. Un portrait singulier de l'art choral d'aujourd'hui. Dans le cadre du festival « Un été à Boulleret », le chœur Mikrokosmos interprète son spectacle « L'Origine du Monde » à l'église Ste Madeleine de Boulleret.

