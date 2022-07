Concert du Chœur Merlival à l’église de Lacapelle-Marival Lacapelle-Marival Lacapelle-Marival Catégories d’évènement: Lacapelle-Marival

Lot

Concert du Chœur Merlival à l’église de Lacapelle-Marival Lacapelle-Marival, 30 juillet 2022, Lacapelle-Marival. Concert du Chœur Merlival à l’église de Lacapelle-Marival

Eglise Lacapelle-Marival Lot OT Lacapelle Marival

2022-07-30 20:30:00 20:30:00 – 2022-07-30 Lacapelle-Marival

Lot Lacapelle-Marival Franck, Palmeri et quelques autres……. choeur.merlival@hotmail.com +33 6 73 19 36 18 Lacapelle-Marival

dernière mise à jour : 2022-07-26 par OT Lacapelle Marival

Détails Catégories d’évènement: Lacapelle-Marival, Lot Autres Lieu Lacapelle-Marival Adresse Eglise Lacapelle-Marival Lot OT Lacapelle Marival Ville Lacapelle-Marival lieuville Lacapelle-Marival Departement Lot

Lacapelle-Marival Lacapelle-Marival Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lacapelle-marival/

Concert du Chœur Merlival à l’église de Lacapelle-Marival Lacapelle-Marival 2022-07-30 was last modified: by Concert du Chœur Merlival à l’église de Lacapelle-Marival Lacapelle-Marival Lacapelle-Marival 30 juillet 2022 Eglise Lacapelle-Marival Lot OT Lacapelle Marival

Lacapelle-Marival Lot