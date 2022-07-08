Concert du « chœur féminin polyfemna »
Concert du « chœur féminin polyfemna », 8 juillet 2022, .
Concert du « chœur féminin polyfemna »
2022-07-08 – 2022-07-08
Concert du « chœur féminin polyfemna » à l’église de Saint-André-de-Seignanx le vendredi 8 juillet à 20h30.
Concert du « chœur féminin polyfemna » à l’église de Saint-André-de-Seignanx le vendredi 8 juillet à 20h30.
Concert du « chœur féminin polyfemna » à l’église de Saint-André-de-Seignanx le vendredi 8 juillet à 20h30.
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dernière mise à jour : 2022-06-02 par