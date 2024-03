Concert du choeur et de l’orchestre « Note et Bien » Église Saint-Jean-Baptiste de Belleville Paris, dimanche 17 mars 2024.

Concert du choeur et de l’orchestre « Note et Bien » Au programme « L’Europe Romantique » œuvres a capella de Bruckner, Elger Grieg, Mahler et Symphonie NN°9 de Bruckner Entrée libre, participation libre. Dimanche 17 mars, 16h00 Église Saint-Jean-Baptiste de Belleville

Dimanche 17 mars à 16 h à l’église

Église Saint-Jean-Baptiste de Belleville 139 rue de Belleville, 75019 Paris Paris 75019 Paris Île-de-France