Concert du Choeur Ermend Bonnal Rue de la Cité Tarnos Catégories d’Évènement: Landes

Tarnos

Concert du Choeur Ermend Bonnal Rue de la Cité, 19 mars 2023, Tarnos . Concert du Choeur Ermend Bonnal Eglise des Forges Rue de la Cité Tarnos Landes Rue de la Cité Eglise des Forges

2023-03-19 – 2023-03-19

Rue de la Cité Eglise des Forges

Tarnos

Landes Les voix du Choeur Ermend Bonnal invertiront l’Eglise Notre-Dame-des-Forges. Rendez-vous à 17h. Plus d’informations au 06 71 23 21 67. Les voix du Choeur Ermend Bonnal invertiront l’Eglise Notre-Dame-des-Forges. Rendez-vous à 17h. Plus d’informations au 06 71 23 21 67. +33 6 72 23 21 67 Libre de droit

Rue de la Cité Eglise des Forges Tarnos

dernière mise à jour : 2023-02-27 par

Détails Catégories d’Évènement: Landes, Tarnos Autres Lieu Tarnos Adresse Tarnos Landes Rue de la Cité Eglise des Forges Ville Tarnos Departement Landes Lieu Ville Rue de la Cité Eglise des Forges Tarnos

Tarnos Tarnos Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tarnos /

Concert du Choeur Ermend Bonnal Rue de la Cité 2023-03-19 was last modified: by Concert du Choeur Ermend Bonnal Rue de la Cité Tarnos 19 mars 2023 Eglise des Forges Rue de la Cité Tarnos Landes Landes Rue de la Cité Tarnos

Tarnos Landes