CONCERT DU CHOEUR DU CAPITOLE – Gabriel BOURGOIN Direction

Aussonne, le vendredi 11 février à 19:30

Régulièrement salué par la critique comme par le public pour la qualité de ses interprétations musicales comme pour sa présence scénique, le Chœur du Capitole s’est aujourd’hui imposé comme l’un des chœurs d’opéra les plus prestigieux de France. Aussi à l’aise dans des mises en scène d’opéras qu’en concerts, il possède un vaste répertoire lyrique, chœurs d’opéras, cantates, oratorios, messes, requiem. **Chœur du Capitole** Le Théâtre du Capitole possède un chœur depuis sa fondation, au milieu du XVIIIe siècle. Le chœur est aujourd’hui formé de 40 artistes permanents, auxquels se joignent des choristes supplémentaires selon les besoins des productions. De septembre 2009 à septembre 2021, le Chœur du Capitole est placé sous la direction d’Alfonso Caiani, après avoir été dirigé par Pierre Iodice de 1991 à 2003 et par Patrick-Marie Aubert de 2003 à 2009. Il est aujourd’hui dirigé par Gabriel Bourgoin. Le chœur assure la saison lyrique du Théâtre du Capitole et se produit également lors de concerts dans les saisons du Théâtre et de l’Orchestre national du Capitole. Au cours des dernières saisons, il explore un vaste répertoire : il interprète notamment des pièces chorales sacrées de Bruckner et Verdi, les Grands Motets de Rameau et Mondonville (avec l’orchestre baroque Les Passions), la cantate Saint-Nicolas de Britten (avec l’Orchestre de chambre de Toulouse), le Gloria de Vivaldi, des Christmas Carols (avec l’Orchestre du Capitole et l’Orchestre Mozart de Toulouse) ainsi que des pièces de Barber et Bernstein. En 2014/2015, on a pu l’écouter dans Le Messie de Haendel, la Messa di Gloria de Puccini et les grands chœurs d’opéras italiens, puis, en 2015/2016, dans Les Vêpres solennelles d’un confesseur de Mozart, Le Roi David de Honegger ou encore Carmina Burana de Carl Orff. Le Chœur du Capitole s’est produit à Paris (sous la direction de Tugan Sokhiev) dans Les Fiançailles au couvent de Prokofiev lors de la reprise de cette production à l’Opéra-Comique (2011), ainsi que dans Eugène Onéguine de Tchaïkovski (2010) et Samson et Dalila de Saint-Saëns (2011) donnés en version de concert à la Salle Pleyel. On peut aussi l’entendre régulièrement à la Halle aux Grains de Toulouse, comme par exemple dans un programme Stravinski (Noces et Symphonie de psaumes, 2012) et dans un programme consacré aux opéras de Verdi aux côtés de Ferruccio Furlanetto (2015). Toujours avec l’Orchestre du Capitole, il a interprété en 2015 Jeanne d’Arc au bûcher de Honegger, aux côtés de Marion Cotillard, sous la direction de Kazuki Yamada. Invité privilégié des Chorégies d’Orange, le Chœur du Capitole y participe à de nombreuses productions : Faust de Gounod (1990 et 2008), Aïda (1991, 2001 et 2006), La Traviata (1993 et 1999), La Force du destin (1996), Carmen (1998), Les Contes d’Hoffmann (2000), Roméo et Juliette (2002), Otello (2003), Nabucco (2004), Cavalleria Rusticana et Paillasse (2009), Tosca (2010) et Le Vaisseau fantôme (2013), Guillaume Tell (2019), La Gioconda (2021).

Vendredi 11 février 2022 à 19h30 Halle aux sports Pierre Denis Places limitées – Gratuit sur inscription (à partir de 8 ans) au…

