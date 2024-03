Concert du Choeur du Canto Guerlesquin, samedi 8 juin 2024.

Concert du Choeur du Canto Guerlesquin Finistère

Cet ensemble vocal composé de quarante chanteurs interprètera huit pièces du CANTO GENERAL huit poèmes en espagnol, mis en musique par le musicien Grec Mikis Theodorakis.

Le texte de Pablo Neruda est une fresque épique qui raconte dans une forme poétique l’histoire du continent sud-Américain depuis les origines. Il évoque le surgissement de la terre, des fleurs, l’arrivée des animaux et des oiseaux. Il décrit les paysages de l’Amérique du sud, les beautés de sa faune et de sa flore. Puis il nous conte l’arrivée des conquistadores, animés par leur seul désir de puissance et qui feront subir persécutions et asservissement aux populations indiennes. Le poète nous emmène ensuite dans le combat des peuples vers la liberté. Ce chant est un hymne au respect de toute vie.

La spécificité du chœur est d’être tout entier dédié à l’œuvre du CANTO GENERAL.

La musique de Theodorakis s’inspire de danses grecques et sud-américaines qui emporte les auditeurs par leur énergie.

Chanté en espagnol, le public disposera d’une traduction en français des poèmes.

Le public sera charmé par les rythmes particuliers et les mélodies qui accompagnent ces textes profonds dont l’ensemble dégage une grande émotion.

Le chœur du Canto s’est produit dans de nombreuse villes, ainsi qu’en Grèce et en Crimée. Il est dirigé par Pierre-Emmanuel Clair, depuis 2023 et accompagné au piano par Pierre Saillour et aux percussions par Florent Bigoin. Une partition portée par un chœur dont la fougue donne toute sa beauté et sa puissance à ce chant humaniste. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-08 20:30:00

fin : 2024-06-08

Eglise Saint Ténénan

Guerlesquin 29650 Finistère Bretagne aspguerlesquin@gmail.com

