Concert du choeur d’hommes Pottoroak

2023-08-07 19:00:00 – 2023-08-07 20:15:00

Chants basques traditionnels et chants du monde à 4 voix a cappella et chants d’ambiance avec accompagnement musical.

Concert dans le “théâtre de verdure“ à l’entrée du Club Pottoroak (parcours fléché depuis l’entrée de la Poterne et depuis le parking Lautrec).

Chaises en grand nombre à disposition du public.

Concert annulé en cas d’intempérie.

