Concert du Choeur d’Hommes Elgarrekin Salies-de-Béarn Salies-de-Béarn Catégories d’évènement: 64270

Salies-de-Béarn

Concert du Choeur d’Hommes Elgarrekin Salies-de-Béarn, 19 septembre 2022, Salies-de-Béarn. Concert du Choeur d’Hommes Elgarrekin Rue Saint-Vincent Eglise Saint Vincent Salies-de-Béarn

2022-09-19 21:00:00 – 2022-09-15 Rue Saint-Vincent Eglise Saint Vincent

Salies-de-Béarn 64270 Le chœur d’hommes Elgarrekin dont le nom signifie « ensemble » a été créé en 2000 à l’initiative de quelques choristes d’Hasparren pour faire vivre dans leur village la tradition du chant basque.

Son répertoire varié, mêle chants traditionnels, chants religieux et chants populaires. Si la langue basque est en général retenue dans les diverses interprétations, Elgarrekin chante également quelques œuvres en Espagnol, Italien, Russe et Allemand.. Le chœur d’hommes Elgarrekin dont le nom signifie « ensemble » a été créé en 2000 à l’initiative de quelques choristes d’Hasparren pour faire vivre dans leur village la tradition du chant basque.

Son répertoire varié, mêle chants traditionnels, chants religieux et chants populaires. Si la langue basque est en général retenue dans les diverses interprétations, Elgarrekin chante également quelques œuvres en Espagnol, Italien, Russe et Allemand.. +33 5 59 38 00 33 Le chœur d’hommes Elgarrekin dont le nom signifie « ensemble » a été créé en 2000 à l’initiative de quelques choristes d’Hasparren pour faire vivre dans leur village la tradition du chant basque.

Son répertoire varié, mêle chants traditionnels, chants religieux et chants populaires. Si la langue basque est en général retenue dans les diverses interprétations, Elgarrekin chante également quelques œuvres en Espagnol, Italien, Russe et Allemand.. elgarrekin

Rue Saint-Vincent Eglise Saint Vincent Salies-de-Béarn

dernière mise à jour : 2022-05-27 par

Détails Catégories d’évènement: 64270, Salies-de-Béarn Other Lieu Salies-de-Béarn Adresse Rue Saint-Vincent Eglise Saint Vincent Ville Salies-de-Béarn lieuville Rue Saint-Vincent Eglise Saint Vincent Salies-de-Béarn Departement 64270

Salies-de-Béarn Salies-de-Béarn 64270 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/salies-de-bearn/

Concert du Choeur d’Hommes Elgarrekin Salies-de-Béarn 2022-09-19 was last modified: by Concert du Choeur d’Hommes Elgarrekin Salies-de-Béarn Salies-de-Béarn 19 septembre 2022 64270 Salies-de-Béarn

Salies-de-Béarn 64270