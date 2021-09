Longues-sur-Mer Abbaye de Longues Calvados, Longues-sur-Mer Concert du Chœur d’hommes de La Villette Abbaye de Longues Longues-sur-Mer Catégories d’évènement: Calvados

Longues-sur-Mer

Concert du Chœur d’hommes de La Villette Abbaye de Longues, 18 septembre 2021, Longues-sur-Mer. Concert du Chœur d’hommes de La Villette

Abbaye de Longues, le samedi 18 septembre à 20:00

Chants a capella d’un chœur de jeunes architectes de La Villette [https://www.choeurdhommesdelavillette.fr/](https://www.choeurdhommesdelavillette.fr/) Chaque année, le Chœur d’Hommes de La Villette travaille un programme ouvrant sur divers paysages. À travers cette volonté, il y a une revendication, un sentiment ancré à nos imaginaires. Le monde que nous décrivons est pluriel, il se raconte région par région, chemin par chemin, récit par récit ; et c’est parce qu’il est pluriel qu’il permet aux hommes, par leurs échanges mettant en évidence ce qui les rassemble, de l’imaginer uni. Cette unité grâce à la différence est l’essence même de la musique, qui se nourrit d’influences diverses pour former une œuvre globale, fruit de la chorographie d’un monde habité où les idées voyagent et se partagent, portées de chant en chant comme de ville en ville.

Quête au chapeau.

Abbaye de Longues 15 rue de l'Abbaye, 14400 Longues-sur-Mer Longues-sur-Mer

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T20:00:00 2021-09-18T22:00:00

