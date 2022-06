CONCERT DU CHOEUR D’HOMMES CAPPELLUM René René Catégories d’évènement: René

Sarthe

CONCERT DU CHOEUR D’HOMMES CAPPELLUM René, 3 juillet 2022, René. CONCERT DU CHOEUR D’HOMMES CAPPELLUM

Église René Sarthe

2022-07-03 16:30:00 – 2022-07-03 18:00:00 René

Sarthe René Concert du chœur d’hommes Cappellum en l’église Saint Pierre de René à 16h30.

L’ensemble vocal CAPPELLUM est né au printemps 2017 de la rencontre fortuite de 7 hommes qui ne se connaissaient pas mais qui partageaient sans le savoir la même passion pour les chants sacrés. Sans expérience ni compétence musicale particulières, ils ont réuni leurs voix à Cappella autour d’un répertoire de chants grégoriens et de chants corses. L’accueil chaleureux réservé lors de leurs premières représentations les a encouragés à poursuivre et à élargir leur répertoire aux chants sacrés du monde.

Entrée libre, au bon cœur de chacun +33 2 43 97 60 63 Concert du chœur d’hommes Cappellum en l’église Saint Pierre de René à 16h30.

L’ensemble vocal CAPPELLUM est né au printemps 2017 de la rencontre fortuite de 7 hommes qui ne se connaissaient pas mais qui partageaient sans le savoir la même passion pour les chants sacrés. Sans expérience ni compétence musicale particulières, ils ont réuni leurs voix à Cappella autour d’un répertoire de chants grégoriens et de chants corses. L’accueil chaleureux réservé lors de leurs premières représentations les a encouragés à poursuivre et à élargir leur répertoire aux chants sacrés du monde.

Entrée libre, au bon cœur de chacun René

dernière mise à jour : 2022-06-28 par

Détails Catégories d’évènement: René, Sarthe Autres Lieu René Adresse Église René Sarthe Ville René lieuville René Departement Sarthe

René René Sarthe https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rene/

CONCERT DU CHOEUR D’HOMMES CAPPELLUM René 2022-07-03 was last modified: by CONCERT DU CHOEUR D’HOMMES CAPPELLUM René René 3 juillet 2022 Église René Sarthe

René Sarthe