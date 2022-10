CONCERT DU CHŒUR D’HOMMES BASQUE ERROBI KANTA BAIONA Beaulieu Beaulieu Catégories d’évènement: Beaulieu

Hrault Beaulieu La Maison basque de Montpellier organise un concert le 15 octobre 2022 à 20h30 à l’église de Beaulieu, et fait venir de Bayonne le chœur d’hommes basque Errobi Kanta. Ce concert est rare, car les chanteurs d’Errobi Kanta Baiona présenteront le répertoire qu’ils interpréteront en novembre 2022 lors du concours d’Otxote de Bilbao, concours consistant en une compétition d’octuors d’hommes qui interprètent essentiellement des chants du répertoire historique basque, soit des chants reprenant les thèmes traditionnels : pêcheurs de baleines, bergers, montagne, amour, fêtes. Tous les chants d’Errobi Kanta Baiona sont interprétés a cappella, sous la direction d’André Lalanne. Entrée libre, participation au chapeau. La Maison basque de Montpellier organise un concert le 15 octobre 2022 à 20h30 à l’église de Beaulieu, et fait venir de Bayonne le chœur d’hommes basque Errobi Kanta. Accueil Beaulieu

