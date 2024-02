CONCERT DU CHŒUR DES HOMMES DES TAMALOUP Palavas-les-Flots, samedi 9 mars 2024.

CONCERT DU CHŒUR DES HOMMES DES TAMALOUP Palavas-les-Flots Hérault

18h30 Concert du Chœur des hommes des Tamaloup tenu par une chorale d’anciens rugbymen, au profit de la Ligue contre le cancer de Palavas Église Saint-Pierre Libre participation Infos 06 10 24 33 74

C’est un groupe d’une vingtaine de chanteurs constitué il y a une dizaine d’années par des anciens du rugby qui sont passés de chanteurs de troisième mi-temps à un chœur d’hommes.

Le répertoire est essentiellement composé de chants régionaux et de chants du monde. Ils sont porteurs de valeurs de liberté et de fraternité chères au Rugby et sont interprétés dans leurs langues respectives Basque, Corse, Italien…

Mais les rugbymen savent aussi revenir aux chants de rugby lorsque l’environnement le permet. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-09 18:30:00

fin : 2024-03-09 21:00:00

16 Rue Saint-Pierre

Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie

