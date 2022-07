Concert du choeur des Davidias Ingwiller, 4 septembre 2022, Ingwiller.

Concert du choeur des Davidias

7 cours du château Ingwiller Bas-Rhin

2022-09-04 16:00:00 – 2022-09-04

Ingwiller

Bas-Rhin

Ingwiller

0 EUR Le Mini Festival de Musique Juive propose pour cette 12e édition un programme musical varié autour des inspirations yiddish et klezmer pour vous faire vivre une expérience musicale hors du temps !

Le choeur des Davidias se produira à 16h au sein de la Synagogue dIngwiller. Le choeur des Davidias est composé des élèves de l’école privée du même nom située à Brumath. Elody Barret, la fondatrice et directrice, a placé les Arts, notamment le chant et le théâtre au coeur de son projet pédagogique. Les enfants bénéficient ainsi d’une formation lyrique hebdomadaire et en ressortent grandis et passionnés.

Une visite guidée de la synagogue est également organisée à 10h le dimanche 4 septembre (visite gratuite, sur inscription auprès de l’office de tourisme. Départ à 10h : devant la synagogue d’Ingwiller)

Entrée libre – plateau.

+33 3 88 70 42 30

Ingwiller

