Concert du Chœur Départemental Saint-Valery-sur-Somme, 27 mars 2022, Saint-Valery-sur-Somme.

Concert du Chœur Départemental Saint-Valery-sur-Somme

2022-03-27 – 2022-03-27

Saint-Valery-sur-Somme Somme

9 9 Concert du Chœur Départemental de la Somme accompagné par Le Blue Whisper Trio.

Pour célébrer le 400ème anniversaire de la naissance de Jean de La Fontaine, le Chœur Départemental de la Somme a choisi quelques fables mises en musique par Julien Joubert et Pierre-Gérard Verny, et a souhaité proposer aux différentes chorales du département de le rejoindre dans quelques-unes de ces pièces. Cinq formations ont répondu à l’appel et décidé de tenter l’expérience, pour le plus grand plaisir de chacun.

Programme :

Pierre-Gérard Verny : Swing de La Fontaine

1. La java du rat (Le Rat de ville et le Rat des champs)

2. La valse du héron (Le Héron)

3. La marche de la tortue (Le Lièvre et la Tortue)

4. La ballade de l’agneau (Le Loup et l’Agneau)

5. Le blues de la cigale (La Cigale et la Fourmi)

6. La fugue du renard (Le Corbeau et le Renard)

Bob Chilcott : Jazz Songs of Innocence

1. Piping down the valleys wild

2. The Lamb

3. The Little Boy Lost/The Little Boy Found

4. The Echoing Green

5. The Divine Image

Julien Joubert : Trois fables de La Fontaine

1. Le Rat de ville et le Rat des champs

2. Le Corbeau et le Renard

3. La Cigale et la Fourmi

Direction : Jean-Philippe Courtis. Piano : Jean-Pierre Baudon.

Avec la participation du Chœur de l’école de musique de Beauquesne, Barcarolle et Accroch’Choeur de

Moreuil, la Clé de Somme de Corbie, et l’ensemble vocal Les Trompes d’Eustache.

+33 3 60 03 44 70 https://abbaye-saint-riquier.fr/

Saint-Valery-sur-Somme

