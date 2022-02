Concert du Choeur de Meudon Eglise de Meudon la foret Meudon Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Notre 1er concert de la saison aura lieu le vendredi 18 mars à 20h45 à l’église du Saint-Esprit de Meudon-la-forêt. Victor Hugo mis en musique par 5 compositeurs contemporains, une création du Chœur de Meudon À l’Église du Saint-Esprit de Meudon-la-forêt le vendredi 18 mars 2022 à 20h45 Prix des places en prévente : 17€ sur la Billetterie HelloAsso : [[https://www.helloasso.com/associations/choeur-de-meudon/evenements/hugo-a-meudon](https://www.helloasso.com/associations/choeur-de-meudon/evenements/hugo-a-meudon)](https://www.helloasso.com/associations/choeur-de-meudon/evenements/hugo-a-meudon) Sur place le billet sera à 20€ (et 17€ pour les 12-25 ans) Incroyable mais vrai : Victor Hugo a écrit un poème intitulé « MEUDoN » dans son recueil « Les chansons des rues et des bois » (1865) ! Un poème bucolique et… coquin, bien sûr. Pour célébrer ses 50 ans, le Chœur de Meudon a décidé de mettre ce poème en musique en commandant à 5 compositeurs une œuvre originale pour soprano solo, chœur, piano, orgue et percussions. En complément de programme un chef d’œuvre du grand compositeur catalan Enric Granados, Cant de les Estrelles (Le Chant des Etoiles – 1911) pour piano et double chœur à 5 voix.

