du vendredi 25 juin au samedi 26 juin à Eglise de la Trinité

Avec le Choeur de Paris et le Choeur de la Trinité, et l’Orchestre “Les Muses Galantes”. Direction : Till Aly. Vendredi 25 juin à 20h, Et samedi 26 juin à 18h, dans l’église. Réservations : Classictic, FNAC, BilletRéduc, Ticketac La passion selon Saint-Matthieu de J.S. Bach. Eglise de la Trinité place d’Estienne d’Orves Paris Paris 9e Arrondissement Paris

2021-06-25T20:00:00 2021-06-25T22:00:00;2021-06-26T18:00:00 2021-06-26T20:00:00

