Concert du Chœur de la Société Philharmonique de Saint-Pétersbourg Locronan, 21 août 2021-21 août 2021, Locronan.

Concert du Chœur de la Société Philharmonique de Saint-Pétersbourg 2021-08-21 20:00:00 – 2021-08-21 22:00:00

Locronan Finistère

Ensemble vocal mixte.

Direction : Yulia Khutoretskaya

Liturgie et chœurs orthodoxes. Chants traditionnels de Russie.

Le chœur possède un très vaste répertoire de chant orthodoxe et traditionnel russe mais également de nombreuses œuvres de compositeurs occidentaux couvrant une vaste période de l’histoire de la musique. Il est en effet très rare de trouver en Russie un chœur qui interprète avec autant d’aisance et de style le chant grégorien et les motets de Lotti, Palestrina, Gesualdo ou Bach. De nombreux oratorios sont régulièrement au programme des concerts du chœur qui aborde également les œuvres des grands maîtres de la seconde moitié du XXe siècle, russes ou occidentaux, tels Messiaen, Hindemith, Rachmaninov, Stravinsky, Schnittke, Pärt ou Sviridov.

Les compositeurs de Saint-Pétersbourg d’aujourd’hui ne sont pas oubliés par le chœur qui chante régulièrement les œuvres de Gavrilin, Uspensky, Falik, Belov, Kortchmar, Korolev, Slonimsky, Smirnov, Brincken, Desyatnikov…

Le chœur a eu la chance de collaborer avec de grands maîtres de l’art musical. Il a réalisé des enregistrements sous la direction de Sir Georg Solti et chanté sous la direction de Yuri Temirkanov, Alexander Titov et Valery Guerguiev. Il s’est produit en concert avec Montserrat Caballé, Katia Ricciarelli et d’autres étoiles du monde musical d’aujourd’hui.

IMPORTANT :

Les concerts se déroulent dans le respect des gestes barrière et des règles sanitaires en vigueur à la date du concert, notamment en ce qui concerne le nombre d’auditeurs pouvant être accueillis à la date de chacun des concerts.

