Concert du Chœur de Chambre de l’Ile de France Eglise Sainte Rosalie, 12 juin 2023, Paris.

Le lundi 12 juin 2023

de 20h30 à 22h00

.Tout public. gratuit

Libre participation aux frais

C’est à l’occasion de son 40e anniversaire que le Chœur de Chambre de l’Ile de France a composé un programme d’œuvres dirigées et parfois écrites ou harmonisées par les chefs de chœur qui se sont succédé dans sa direction.

Créé en 1983 par Bruno Rossignol, le chœur était à l’origine un chœur féminin. Il a remporté les 1ers prix aux concours de Malte en 1989 et de Vérone en 1993. Il devient mixte en 1994 et remporte en 1996, le Grand Prix du concours de chant choral des Hauts-de-Seine. En 2001, il remporte le prix spécial du Festival “Coups de cœur” de la ville d’Asnières avec à sa tête, Marie-Laure Teissèdre, ancienne assistante de Michel Corboz et du centre de musique baroque de Versailles. Il est ensuite dirigé de 2003 à 2005 par Vincent Rouquès, professeur de musique de chambre vocale au CNR de Paris et depuis juin 2005 par Jean-Sébastien Veysseyre.

Eglise Sainte Rosalie 50 boulevard Auguste Blanqui 75013 Paris

Contact : http://choeurdechambre-idf.org

