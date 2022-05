CONCERT DU CHOEUR CLASSIQUE DU CONSERVATOIRE DE THIONVILLE Kanfen Kanfen Catégories d’évènement: Kanfen

Kanfen Moselle Kanfen Le chœur classique du conservatoire de Thionville vous invite à découvrir leurs œuvres chorales pour quatre voix mixtes et accompagnement, tirées du grand répertoire romantique et d’œuvres contemporaines. Ce voyage musical nous amène des sublimes mélodies de Mendels-Sohn aux œuvres d’Arvo Pärt, épurées, lumineuses et profondes, en passant par le charme des compositions de Brahms. mairie-kanfen@orange.fr +33 3 82 50 61 10 http://www.kanfen.fr/ Église de Kanfen 15 Rue de Keybourg Kanfen

