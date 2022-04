Concert du Chœur Bortnianski Temple d’Orléans Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Temple d’Orléans, le samedi 30 avril à 20:30

Une quarantaine de choristes interprètent des chants sacrés orthodoxes a capella, sous la direction de Sergueï Tcherkassov.

10 €

Au profit de l’Ukraine. Temple d’Orléans 2, rue du Cloitre Saint-Pierre-Empont Orléans Loiret

2022-04-30T20:30:00 2022-04-30T22:00:00

