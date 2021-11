Albi Temple protestant Albi, Tarn Concert du choeur “Accords voix baroques” Temple protestant Albi Catégories d’évènement: Albi

Tarn

Concert du choeur “Accords voix baroques” Temple protestant, 14 novembre 2021, Albi. Concert du choeur “Accords voix baroques”

Temple protestant, le dimanche 14 novembre à 17:00

Concert donné par le choeur “Accords voix baroques” Une vingtaine de chanteurs expérimentés interpréteront des oeuvres religieuses de compositeurs italiens aujourd’hui méconnus (Pitono, Gasparini,Anerio…) ou des oeuvres de jeunesse de grands noms du baroque (Pergolèse, Scarlatti.). Ces oeuvres émouvantes seront ponctuées de canzonetta joyeuses.

Participation libre

Concert de musique baroque italienne , chants sacrés et canzonetta joyeuses Temple protestant 20 Rue Fontvieille, 81000 Albi Albi Tarn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-14T17:00:00 2021-11-14T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Albi, Tarn Autres Lieu Temple protestant Adresse 20 Rue Fontvieille, 81000 Albi Ville Albi lieuville Temple protestant Albi