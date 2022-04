Concert du choeur “Acad’Ô Choeur” Eglise Saint-Gervais 17500 Jonzac Jonzac Catégories d’évènement: Charente-Maritime

Jonzac

Concert du choeur “Acad’Ô Choeur” Eglise Saint-Gervais 17500 Jonzac, 29 avril 2022, Jonzac. Concert du choeur “Acad’Ô Choeur”

Eglise Saint-Gervais 17500 Jonzac, le vendredi 29 avril à 18:30

Créé en 2021, le chœur « Acad’Ô Chœur » est le tout premier chœur académique en France sous la direction de Mathias CHARTON, chef de chœur et inspecteur pédagogique régional d’Education musicale accompagné de la pianiste Hélène BONNET. Sélectionnés parmi 150 prétendants pour leur talent mais aussi leur passion du chant choral, ce sont 44 jeunes choristes surmotivés et issus d’un des quatre départements du nord de la Nouvelle-Aquitaine, interprètent des œuvres entonnés dans plusieurs langues pour traverser quatre continents tout en les agrémentant de percussions corporelles et petites chorégraphies.

Libre participation

44 jeunes chanteurs réunis sur la scène pour chanter et communier avec le public, c’est ce qui vous attend le 29 avril à 18h30 à l’Église Saint-Gervais de Jonzac avec le chœur « Acad’Ô Chœur ». Eglise Saint-Gervais 17500 Jonzac Place de l’Eglise 17500 Jonzac Jonzac Charente-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-29T18:30:00 2022-04-29T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Charente-Maritime, Jonzac Autres Lieu Eglise Saint-Gervais 17500 Jonzac Adresse Place de l'Eglise 17500 Jonzac Ville Jonzac lieuville Eglise Saint-Gervais 17500 Jonzac Jonzac Departement Charente-Maritime

Eglise Saint-Gervais 17500 Jonzac Jonzac Charente-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/jonzac/

Concert du choeur “Acad’Ô Choeur” Eglise Saint-Gervais 17500 Jonzac 2022-04-29 was last modified: by Concert du choeur “Acad’Ô Choeur” Eglise Saint-Gervais 17500 Jonzac Eglise Saint-Gervais 17500 Jonzac 29 avril 2022 Eglise Saint-Gervais 17500 Jonzac Jonzac Jonzac

Jonzac Charente-Maritime