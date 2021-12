Concert du Chapelier Fou Ensemble Bergerac, 5 février 2022, Bergerac.

Concert du Chapelier Fou Ensemble Le Rocksane 14 bis Rue du Professeur Pozzi Bergerac

2022-02-05 20:30:00 – 2022-02-05 Le Rocksane 14 bis Rue du Professeur Pozzi

Bergerac Dordogne

EUR On pourrait dire que Chapelier Fou n’est jamais là où on l’attend, mais il serait plus juste de dire qu’il se plaît à être partout. Sans délaissé la musique électronique, CHAPELIER FOU propose ici un réel ensemble de musique de chambre. Point de synthétiseur ni d’ordinateur, mais un matériau principal : le bois. Au menu, un parcours sinueux au sein du répertoire déjà très vaste de Chapelier Fou, revisité, réarrangé par et pour cet ensemble inédit, petit mais aventureux, acoustique mais surtout pas classique.

Première partie : BAZ & THE MECHANICS

Loops de guitares live, effets delay , mélodies assumées empruntes de mélancolie, le duo bergeracois navigue dans une folk entre doucereuse et envoutement.

En coproduction avec le SANS RESERVE.

+33 5 53 63 03 70

Rocksane

Le Rocksane 14 bis Rue du Professeur Pozzi Bergerac

