Concert du Cercle Bach de Genève le 20 mars 2022 à 17h00 au Victoria Hall Victoria Hall, 20 mars 2022, Genève.

Concert du Cercle Bach de Genève le 20 mars 2022 à 17h00 au Victoria Hall

Victoria Hall, le dimanche 20 mars à 17:00

### Programme **Félix Mendelssohn** _Die Erste Walpurgisnacht_ **Ralph Vaughan Williams** _Folk Songs of the Four Seasons_ **Carl Nielsen** _Fynsk Foraar_ ### Solistes **Caroline Guentensperger** soprano **Mi-Young Kim** alto **Jörg Dürmüller** ténor **Pierre-Yves Pruvot** basse ### En collaboration avec **Le Cantus Laetus de Genève** **La Maîtrise du CPMDT** **L’Orchestre de Chambre de Genève** ### Sous la direction de **Natacha Casagrande** Le thème du programme de ce concert est conçu autour de trois œuvres qui célèbrent l’arrivée du printemps. Dans les _Folk Songs of the Four Seasons_, pour voix de femmes, Vaughan Williams révèle son amour pour la musique traditionnelle anglaise. Nous en chanterons quelques extraits, le printemps et le début de l’été, dans lesquels le librettiste célèbre avec joie la renaissance de la nature, le travail aux champs, les vertes prairies, les amours naissantes et le chant du coucou. _Fynsk Forår_ (Printemps à Fyn) est l’œuvre chorale la plus populaire de Nielsen au Danemark et la plus folklorique de ses compositions. Le texte, en danois, décrit comme « le Printemps s’est posé sur l’île de Fyn » ; il évoque la nature en éveil et l’émerveillement des villageois dont « le cœur rempli de chants bat plus vite ». La cantate profane _Die erste Walpurgisnacht_, composée par Mendelssohn sur un texte de Goethe, raconte l’histoire d’une assemblée nocturne que veulent tenir les druides et les païens sur les montagnes, aux premiers temps du christianisme, pour célébrer l’arrivée du printemps et la persécution qu’ils subissent de la part des chrétiens déterminés à supprimer toute trace de leurs anciennes coutumes. Une solution comique émerge lorsqu’un gardien païen suggère une mascarade mettant en scène des esprits diaboliques et des démons pour effrayer les chrétiens et les prendre à leur propre piège. Terrorisés, les chrétiens s’enfuient alors que les druides célèbrent en toute quiétude le « Père de toutes choses ».

Prix: de CHF 15.00 à 50.00; carte 20ans/20 francs:

Sous la direction de Natacha Casagrande, en collaboration avec le Cantus Laetus de Genève, la Maîtrise du CPMDT et L’OCG

Victoria Hall Rue du Général-DUFOUR 14, Genève Genève Cité



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-20T17:00:00 2022-03-20T18:30:00