CONCERT DU CENTENAIRE Villeneuve-lès-Béziers, dimanche 21 avril 2024.

CONCERT DU CENTENAIRE Villeneuve-lès-Béziers Hérault

La Cantarela de Béziers vous propose un concert en hommage aux deux grands musiciens français disparus il y a 100 ans ; Théodore Dubois et Gabriel Fauré.

Au programme, Les Sept Dernières Paroles du Christ de Théodore Dubois crée en 1867 et commandée par le curé de St Clotilde à Paris pour le Vendredi Saint. Elles sont une série de courtes phrases que le Nouveau Testament dans la tradition chrétienne attribue à Jésus alors qu’il se trouvait crucifié. 15 15 EUR.

Début : 2024-04-21 18:00:00

fin : 2024-04-21

1 Place Roger Salengro

Villeneuve-lès-Béziers 34420 Hérault Occitanie jquet34500@gmail.com

