Concert du Celtic Ried’s Piper Colmar, dimanche 18 février 2024.

Concert du Celtic Ried’s Piper Colmar Haut-Rhin

Nous vous donnons rendez-vous, pour cette mélodieuse escapade au son de la Grande Cornemuse des Highlands.

Un vent d’Écosse souffle sur l’Alsace… Entendez-vous sonner au loin les cornemuses et rugir les tambours ?

Et pour cause ! Le Pipe-Band de Riedisheim, les Celtic Ried’s Pipers, en partenariat avec Les Poissons Pas Aîné.e.s, groupe de jeunes Éclaireuses et Éclaireurs Unionistes de France de Colmar-Munster, viendront insuffler à l’église Saint-Matthieu, place du 2 février à Colmar, l’esprit des Hautes-Terres écossaises, au cours d’un voyage musical, où nous vous invitons à découvrir la musique du pays du XV du Chardon, mais également celle du pays des galettes, la Bretagne !

Un entracte avec vente de rafraîchissements sera proposé. L’entrée sera libre, et un appel aux dons sera lancé. L’ensemble des gains réalisés seront distribués entre les deux associations. EUR.

place du 2 Février

Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-18 15:00:00

fin : 2024-02-18 17:00:00



L’événement Concert du Celtic Ried’s Piper Colmar a été mis à jour le 2024-01-23 par Office de tourisme de Colmar