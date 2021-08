Romans-sur-Isère Tour Jacquemart Drôme, Romans-sur-Isère Concert du carillon, puis rencontre avec le carillonneur Tour Jacquemart Romans-sur-Isère Catégories d’évènement: Drôme

Romans-sur-Isère

Concert du carillon, puis rencontre avec le carillonneur Tour Jacquemart, 19 septembre 2021, Romans-sur-Isère. Concert du carillon, puis rencontre avec le carillonneur

Tour Jacquemart, le dimanche 19 septembre à 15:00

Après un concert de 30 minutes du haut de la tour Jacquemart, Jean-Bernard Lemoine, carillonneur, viendra à la rencontre du public pour échanger sur cet instrument bien particulier.

Gratuit. Respect des consignes sanitaires en vigueur.

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le carillon. Tour Jacquemart Place du Général de Gaulle, 26100 Romans Romans-sur-Isère Drôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Romans-sur-Isère Autres Lieu Tour Jacquemart Adresse Place du Général de Gaulle, 26100 Romans Ville Romans-sur-Isère lieuville Tour Jacquemart Romans-sur-Isère