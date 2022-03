Concert du carême Riquewihr Riquewihr Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Riquewihr Haut-Rhin En cette période de carême, “Les protestants du vignoble” et “Parcours foi et culture 2022” vous présentent le Choeur Desidela dirigé par Véronique Ougier. Ce choeur vous propose un très beau concert. Au programme : Méditation de carême, Requiem de Fauré… En cette période de carême, emplissez vos coeurs de musique à l’occasion de ce concert proposé dans l’église protestante de Riquewihr. +33 3 89 86 00 14 En cette période de carême, “Les protestants du vignoble” et “Parcours foi et culture 2022” vous présentent le Choeur Desidela dirigé par Véronique Ougier. Ce choeur vous propose un très beau concert. Au programme : Méditation de carême, Requiem de Fauré… Riquewihr

