Concert du cabaret marseillais Marseille 1er Arrondissement, 20 mai 2022, Marseille 1er Arrondissement.

Concert du cabaret marseillais Théâtre de l’Oeuvre 1 Rue Mission de France Marseille 1er Arrondissement

2022-05-20 – 2022-05-20 Théâtre de l’Oeuvre 1 Rue Mission de France

Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Pour tous les adeptes de cette richesse culturelle foisonnante qu’offre la cité phocéenne, L’ŒUVRE et Arts et Musiques en Provence a souhaité réunir chanteuses et chanteurs de tous niveaux, de tous âges et de tous horizons.



Le Cabaret Marseillais a ouvert ses portes en 2018. Cet atelier bimensuel de pratique amateur avec une programmation régulière associée, et par le medium de la Chanson et de la musique, fait ainsi se rencontrer les cultures qui ne font souvent que se croiser. Orchestré et accompagné par le compositeur, chanteur, comédien et pédagogue Jean-Jacques Blanc, l’atelier repose sur l’idée d’un micro ouvert pour partager et transmettre les chants du monde de chacun dans un esprit de voyage culturel et artistique.



Adaptation : Virginie Aimone & Jeremy Beschon avec la collaboration de Benjamin Stora / Comédienne : V. Aimone / Mise en scène : J. Beschon / Lumière : Jean Louis Floro.



Dans les premières pages du livre « Les clefs retrouvées », Benjamin Stora souligne l’impact de cette pièce, jouée en France et en Algérie, comme point de départ d’un nouvel axe de recherche et d’écriture…

D’ici et d’ailleurs, éclectique et ouverte, murmurée et chantée, Marseille est unique, culturellement diversifiée et une source inépuisable d’inspiration pour tous les artistes.

Théâtre de l’Oeuvre 1 Rue Mission de France Marseille 1er Arrondissement

